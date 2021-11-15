70 учителей подготовили для преподавания основам предпринимательства в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – 70 сертификатов получили учителя школ Костанайской области. Теперь они имеют право вести для старшеклассников предмет «Основы предпринимательства и бизнеса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Навыкам бизнеса преподаватели обучают уже три года в рамках государственной программы. За это время подготовлен пул специалистов, которые рассказывают ученикам об основах предпринимательства, рыночном равновесии и маркетинге.

Занятие для педагогов ведут сертифицированные тренеры на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области.

«Занятия проходят в форме активных тренингов. Как показывает международный опыт, для школьников старших классов необходимо вводить изучение основ экономики через практикоориентированный подход, кейсы и другие методы, которые используются при изучении предпринимательства в целом», - отмечает бизнес тренер Алтын Халитова.

В этом году было организовано четыре потока. С этого года данный предмет стал основным в школьной программе.

«Данные курсы необходимы. Мы получили ответы на вопрос, как преподавать этот предмет интересно. Все полученные знания мы будем использовать на практике. Спасибо бизнес-тренеру Алтын Халитовой за креативный подход», - отметила Мария Ковальчук, учитель Костряковской общеобразовательной школы Федоровского района.

До конца текущего года будут проведены мастер классы, гостевые лекции в рамках предмета «Основы предпринимательства и бизнеса», на которых представители регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области расскажут о практическом опыте построения бизнеса.