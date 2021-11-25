70 тысяч защитных предписаний выписала полиция в отношении семейных дебоширов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев озвучил статистику семейно-бытовых правонарушений в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за 10 месяцев в текущем году сотрудниками полиции было вынесено свыше 70 тысяч защитных предписаний. В прошлом году эта цифра составляла 67,5 тысяч. По ходатайствам полиции судами установлено почти 8,5 тысяч особых требований к поведению правонарушителя. С прошлого года по поручению Главы государства была усилена ответственность за бытовое насилие»,- сказал Мурат Баймукашев на международной конференции на тему «Институт семьи и семейная политика в Казахстане: проблемы, тенденции и перспективы».

По его словам, статья 110 УК РК «Истязание» переведена из дел частного обвинения в частно-публичное.

«Тем самым, обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как это раньше. За совершение этого преступления в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии, нижний порог лишения свободы увеличен с трех до четырех лет. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений без применения физического насилия срок ареста увеличен с трех до пяти суток», - отметил спикер.

«Сужена процедура примирения сторон если раньше примириться можно было на любой стадии производства, от теперь только в суде, пройдя стадию медиации. Принятые меры способствовали снижению по итогам 10 месяцев семейно-бытовых правонарушений на 7,5%, с 858 фактов до 794. При этом, в структуре общеуголовной преступности доля семейно-бытовых правонарушений составляет менее 1,3%», - заключил заместитель министра.