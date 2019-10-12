70 тысяч саженцев сосны планируют посадить в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре поддерживают республиканскую акцию «Экологический час», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по всей республике проходит масштабная акция «Экологический час». В нашем регионе данная акция стартовала третьего октября», - сообщили журналистам в управлении внутренней политики Павлодарской области. - Сегодня акцию планируется продолжить и произвести посадку 70 тысяч саженцев сосны (двухлетки). В акции примут участие аким области, аким города, управление недропользования и подведомственные государственные учреждения по охране лесов и животного мира».

По данным властей, посадочный материал будет предоставлен управлением внутренней политики - в рамках природоохранных программ оно реализует договор с ИП «Ландшафт Камень». Высадка саженцев планируется на двадцатой автодороге (трасса Павлодар-Омск, участок напротив мечети в селе Павлодарское), в 9:00.