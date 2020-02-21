70 тысяч га неиспользуемых земель вернут в госсобственность в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В текущем году намерены вернуть 70 тысяч гектаров таких земель в Жамбылской области. Об этом сообщил Бердибек Сапарбаев во время посещения прилегающего к областному центру Жамбылского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким Жамбылской области ознакомился с социально-экономической ситуацией в селе Жалпактобе, где проживает более 10 тысяч человек. Здесь находится крестьянское хозяйство «Шарипов», в котором на 270 гектарах выращивают лук, картофель, морковь, сахарную свеклу.

Глава региона ознакомился с овощехранилищем на 1 200 тонн. В хозяйстве имеется 16 тракторов, вспомогательная техника, а также приобретенные в лизинг свеклоуборочные комплексы, которые могут оказаться бесполезными, если не разрешится проблема со своевременной оплатой долгов переработчиками за сданные крестьянами корнеплоды. Об этом с тревогой говорил фермер. Один из сахарных заводов задолжал крестьянскому хозяйству «Шарипов» 25 миллионов тенге, в то время как близится посевная кампания и фермеры нуждаются в оборотных средствах.

Аким области Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что знает о данной проблеме и в ближайшее время встретится со свекловодами, обсудит создавшееся положение и пути выхода из него. Не останется в стороне и Минсельхоз. При этом глава региона отметил необходимость повышения урожайности и насыщения местного рынка собственным продовольствием.

Затем Бердибек Сапарбаев посетил школу имени В. Чкалова, пообщался с детьми и учителями.

Здесь же состоялась встреча с жителями села Жалпак-тобе, которые подняли главную проблему – нехватки земли как для развития сельского хозяйства, так и для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, поселку необходим Дом культуры.

«Проведем анализ земельного фонда, вернем в государственную собственность неиспользуемые земли и передадим тем, кто реально хочет работать. В текущем году намереваемся вернуть 70 тысяч гектаров таких земель», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Следующим объектом посещения стал завод по производству изделий медицинского назначения ТОО «Super-pharm», имеющий долгосрочные договоры с единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация». Компания выпускает порядка 300 наименований продукции, в том числе изделия из нетканых материалов, завершена вторая очередь завода по выпуску лейкопластырей, пластырей, спиртовых салфеток и другой продукции. Модернизируется третья очередь завода по производству одноразовых трехкомпонентных шприцев.

Однако есть проблемы, для решения которых директор предприятия Кайрат Каимолдаев попросил поддержки акима области. Среди главных - повышение цены на продукцию с учетом роста курса доллара и инфляции, утверждение уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен на продукцию завода. Глава региона заверил, что производство не останется без поддержки местных властей.

В селе Айша-биби Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой расположенного в сельском Доме культуры коворкинг-центра, встретился с ветеранами и представителями интеллигенции.

При посещении Центральной районной больницы села Аса глава региона интересовался ходом работ по внедрению ОСМС, уровнем вакцинации детей и обеспеченности медоборудованием. На встрече с медперсоналом аким области пообещал помочь с проведением капитального ремонта здания больницы, нужно только быстрее подготовить необходимые документы, проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу.

Подводя итоги поездки, глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что потенциал в Жамбылском районе большой, а человеческий капитал и природные ресурсы позволяют выйти на лидирующие позиции в области.



