РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:46, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    70% средств, выделяемых на кино, направят на исторические и патриотические фильмы в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 70% средств, выделяемых на сферу кинематографии, будет направлено на исторические, патриотические картины. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в сфере кинематографии планируется направить 70% от общего объема ежегодного государственного финансирования на исторические, патриотические и имиджевые картины, а оставшиеся 30% - на финансирование частных кинопроектов и дебютных фильмов молодых талантов. Тем самым планируется активизировать работу по реализации новой бюджетной политики в сфере кинопроизводства», - сообщила Актоты Раимкулова в ходе коллегии Минкультуры.

    Вместе с тем, глава Минкультуры отметила, что в рамках реализации поручения Президента в ближайшее время планируется модернизировать акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова.



    Теги:
    Культура История Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Сегодня, 11:04
    Сельхозтехнику планируют производить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!