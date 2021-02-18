70% средств, выделяемых на кино, направят на исторические и патриотические фильмы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 70% средств, выделяемых на сферу кинематографии, будет направлено на исторические, патриотические картины. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в сфере кинематографии планируется направить 70% от общего объема ежегодного государственного финансирования на исторические, патриотические и имиджевые картины, а оставшиеся 30% - на финансирование частных кинопроектов и дебютных фильмов молодых талантов. Тем самым планируется активизировать работу по реализации новой бюджетной политики в сфере кинопроизводства», - сообщила Актоты Раимкулова в ходе коллегии Минкультуры.

Вместе с тем, глава Минкультуры отметила, что в рамках реализации поручения Президента в ближайшее время планируется модернизировать акционерное общество «Казахфильм» имени Шакена Айманова.



