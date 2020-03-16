70% семейчан входят в группу риска по туберкулезу

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее проходит месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об эпидемиологической ситуации в городе специалисты рассказали на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Как было сказано на встрече, по итогам прошлого года в городе сохраняется стойкая тенденция к снижению заболеваемости.

Всего за текущий период зарегистрировано 189 случаев впервые выявленного туберкулеза, из них 154 легочных форм и 35 случаев внелегочного туберкулеза. Анализ возрастной структуры заболевших указывает на снижение заболеваемости среди детей и рост заболеваемости среди подростков. В основном туберкулез постигает население в возрасте от 18 до 65 лет.

С целью ревакцинации БЦЖ также проводится туберкулин диагностика (проба Манту). За прошлый год было проведено свыше 27 тыс. туберкулиновых проб детям из группы риска. У 1452 детей отмечалась впервые положительная реакция, которые на данный момент обследованы и охвачены предупреждающим лечением. Не обходит стороной вакцина и новорожденных. Вакциной БЦЖ было привито более 6 тысяч новорожденных. Впрочем, по словам специалистов, некоторые родители усугубляют ситуацию, отказываясь от проведения вакцинации новорожденным детям, тем самым подвергая их опасности заражения. Более того есть и больные, кто уклоняется даже от лечения, что также несет опасность для здоровья. А потому специалисты посоветовали не пренебрегать профилактическими мерами и не отказываться от прохождения флюорограммы и вакцинации.

«Необходимо принимать меры профилактики. В том числе не уклоняться от вакцинации детей. Первую прививку или вакцинацию новорожденный получает в родильном доме в первые четыре дня рождения и в возрасте 6-7 лет. Дети, привитые от туберкулеза, болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем непривитые. Туберкулез можно диагностировать рентгенологическими методами – это флюорография и рентгенография. Другим методом диагностики является туберкулиновая проба–реакция Манту. Она безвредная и делается детям в возрасте от 1 года до 14 лет, детям определенных групп «риска», – говорит главный специалист отдела эпидемиологического надзора Шолпан Садыкова.

Специалисты также призывают горожан не бояться проходить флюорограмму и заверяют: каждый флюороаппарат тщательно обрабатывается перед тем, как заходят пациенты. Что касается оплаты, флюорограмма для людей, входящих в группу риска, предоставляется бесплатно. В целом по городу группа риска составляет около 70%. За прошлый год с профилактической целью обследовано методом флюорографии более 183 тысяч человек, выявлено 109 случаев активного туберкулеза. За текущий период передвижным флюорографом осмотрено более 22 тысяч человек, из них с активным туберкулезом выявлено 14 больных.

Медики говорят, что лучшая защита от туберкулеза – профилактика, которая включает в себя ежегодное флюорографическое обследование, ведение здорового образа жизни и соблюдение правил личной и общественной гигиены.