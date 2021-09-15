70 рекомендаций по устранению коррупционных рисков направлены госорганам в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области Канат Кожахметов рассказал о проводимой ведомством работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными приоритетами в работе департамента являются превенция коррупции, формирование антикоррупционной культуры в обществе, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, а также возмещение ущерба и взаимодействие с общественностью. По линии превенции реализуются определенные законодательные механизмы, такие как внешний и внутренний анализы коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг и привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей госорганов за совершение коррупционных правонарушений их подчиненными и непринятие мер для противодействия коррупции, а также мониторинг госзакупок и антикоррупционные проекты», - сказал Канат Кожахметов на брифинге в Антикоррупционной службе.

Он также доложил об основных результатах работы.

«Всего за восемь месяцев текущего года проведено семь внешних анализов семи субъектов. По итогам проведенных анализов выявлены коррупционные риски в организационно-управленческой и нормативно-правовой деятельности государственных организаций, по которым внесено около 70 рекомендаций по их устранению. На сегодняшний день исполнено 52 – это примерно более 70%. Кроме того, проведено пять антикоррупционных мониторингов, по итогам которых внесено 18 рекомендаций по устранению коррупционных рисков», - заключил спикер.