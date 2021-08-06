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    06:31, 06 Август 2021 | GMT +6

    70% реанимационных коек загружено в стационарах Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах, где лечатся больные коронавирусом, загружено 70% реанимационных коек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1700 человек. Загруженность лечебных учреждений составляет 56,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность реанимационных коек составляет 70% (на 114 мест).

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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