70% реанимационных коек загружено в стационарах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в инфекционных стационарах, где лечатся больные коронавирусом, загружено 70% реанимационных коек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1700 человек. Загруженность лечебных учреждений составляет 56,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность реанимационных коек составляет 70% (на 114 мест).

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.

Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих COVID-19 в Атырауской области.