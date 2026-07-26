70 процентов услуг Отбасы банка переведены в цифровой формат

С этого года Отбасы банк перевел большую часть своих услуг в цифровой формат и приступил к внедрению технологий искусственного интеллекта. Об этом в подкасте BIZDIÑ ORTA сообщил заместитель председателя правления АО «Отбасы банк» Жансултан Матай, передает корреспондент Kazinform.

— Начиная с 2026 года порядка 70 процентов операций Отбасы банка перешли в цифровой формат. На сегодняшний день оформление ипотеки и основной объем банковских услуг оказываются онлайн — через мобильное приложение и веб-портал. Кроме того, процесс распределения жилья полностью автоматизирован. Система самостоятельно анализирует, к какой категории относится гражданин, когда он встал в очередь, состав его семьи и другие сведения, после чего сама принимает решение, — сказал Жансултан Матай.

По его словам, в структуре банка уже создан специальный департамент по развитию искусственного интеллекта. Сейчас эти технологии в первую очередь внедряются в процесс обработки обращений, поступающих от граждан.

— В банк по жилищным вопросам ежегодно поступает свыше 100 тысяч обращений. Искусственный интеллект выявляет повторяющиеся запросы и подбирает нужную информацию из базы готовых ответов, что позволяет существенно сократить сроки предоставления ответов гражданам, — отметил эксперт.

В дальнейших планах — перевод в полностью дистанционный формат таких услуг через мобильное приложение, как постановка в очередь на жилье, отслеживание своего статуса в ней, подтверждение согласия на предложенную квартиру, а также обновление данных о членах семьи.

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