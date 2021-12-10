70 призеров чемпионата профмастерства пригласили на работу в крупные компании Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 70 призеров VI Республиканского чемпионата профессионального мастерства «Worldskills Kazakhstan - 2021» получили приглашения на работу от крупных компаний страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Работодатели вручили приглашения победителям сегодня на торжественной церемонии закрытия чемпионата.

Всех призеров с победой поздравил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«В 2015 году, впервые приняв участие в мировом чемпионате WorldSkills, мы заняли 50-е место. Но на сегодня мы значительно усилили свои позиции в мировом рейтинге и расположились на 14-й строчке. В следующем году мы планируем принять участие в чемпионате WorldSkills, который пройдет в Шанхае. Мы создаем все условия для того, чтобы наша страна вошла в лучшие 10 систем технического и профессионального образования в мире. Благодаря тому, что 180 колледжей были оснащены современным оборудованием, соответственно были внедрены новые образовательные программы, мы смогли чемпионат этого года провести в новом формате. Если раньше он проходил только в столице, то теперь чемпионат проведен в 11 регионах на базе самых передовых 38 колледжей. Кроме того, для обеспечения объективности оценивания результатов соревнования в текущем году мы внедрили новую международную систему оценивания. Увеличилось количество компетенций, по которым проводился чемпионат, до 46. В том числе появились такие новые компетенции, как «Информационная безопасность», «Беспилотные летательные аппараты» и др. Эксперты, принимавшие участие в проведении чемпионата, отметили, что возрос и уровень подготовленности его участников. Благодарю наших молодых представителей рабочих профессий за участие и желаю призерам дальнейших побед уже на мировом уровне», – написал в социальной сети Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Всего победителями VI Республиканского чемпионата «WorldSkills Kazakhstan - 2021» стали 188 студентов колледжей и вузов. 70 из них стали обладателями золотых медалей, 61 участник завоевал серебряные медали, 57 – бронзовые. Еще 136 участников награждены медальонами отличия.

Победители чемпионата также получили медали, дипломы и денежные сертификаты.

Напомним, VI Республиканский чемпионат «WorldSkills Kazakhstan - 2021» стартовал 1 ноября этого года и проходил на 38 соревновательных площадках 11 регионов страны. В республиканском этапе приняли участие более 600 молодых профессионалов в возрасте до 22 лет из всех областей и городов республиканского значения. Участники соревновались по 46 официальным и 10 демонстрационным профессиям WorldSkills, а также демонстрировали свои навыки по 15 презентационным компетенциям.

Среди официальных и демонстрационных компетенций чемпионата такие специальности, как «Электромонтажные работы», «Столярное дело», «Ландшафтный дизайн», «IT- решения для бизнеса», «Веб- технологии», «Разработка мобильных приложений», «Кибербезопасность», «Визуальный мерчендайзинг», «Мехатроника», «Управление беспилотными летательными аппаратами» и другие. Работы конкурсантов оценивали порядка 650 экспертов.

Информация о призерах республиканского чемпионата и рейтинг регионов по количеству завоеванных наград размещены на сайтах www.kasipkor.kz и www.worldskills.kz.

Отметим, что международное движение WorldSkills направлено на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий и создает новые тренды в подготовке квалифицированных кадров. В нем принимают участие более 80 стран мира. Казахстан является полноправным членом WorldSkills International (WSІ), WorldSkills Europe (WSE) и WorldSkills Asia (WSА).