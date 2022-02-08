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70 преступлений раскрыли помощники полиции в 2021 году в Павлодаре

8 Февраля 2022 21:07
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70 преступлений раскрыли помощники полиции в 2021 году в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дружинники в прошлом году вПавлодаре выявили 630 адмправонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 2021 год дружинниками было раскрыто 70 преступлений и выявлено 630 административных правонарушений», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

В вопросах профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка сотрудникам полиции города Павлодара оказывают содействие общественные помощники. Они помогают участковым инспекторам полиции выявлять правонарушения, вести профилактическую работу с подучётными людьми. Эту работу общественные помощники полиции ведут по Закону Республики Казахстан «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка».

«211 общественных помощников были поощрены и 16 человек отмечены грамотами», - добавили в ДП области.

Управление полиции города Павлодара призывает людей участвовать в работе в качестве общественных помощников полиции. Для этого нужно обратиться в отдел местной полицейской службы управления полиции города на улице Торайгырова, 70/1, в кабинет 300 или по номеру телефона: 37-80-84.


Фото ДП Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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