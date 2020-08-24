70 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии, 50 на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 597 человека, среди которых 52 детей. В стационарах находятся 5673 пациента, амбулаторно лечатся 4 924, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По данным МЗ РК, 309 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 – крайней степени тяжести, 50 – на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР -тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.