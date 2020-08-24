+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

70 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии, 50 на ИВЛ - Минздрав РК

24 Августа 2020 09:38
Поделиться:
70 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии, 50 на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 597 человека, среди которых 52 детей. В стационарах находятся 5673 пациента, амбулаторно лечатся 4 924, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
Более 770 медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией
Пневмония с признаками коронавируса: за сутки 84 заболевших, двое умерших Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 92598 175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

По данным МЗ РК, 309 человек находятся в тяжелом состоянии, 70 – крайней степени тяжести, 50 – на аппаратах ИВЛ.

Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР -тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив