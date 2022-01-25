70 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 435 человек (152 994 КВИ+ и 1 441 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 10 042 пациента,

на амбулаторном уровне – 144 393 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 407 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.