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70 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
25 Января 2022 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 435 человек (152 994 КВИ+ и 1 441 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 10 042 пациента,
на амбулаторном уровне – 144 393 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 407 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
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