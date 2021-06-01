70 опасных участков выявлено на водоемах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На водоёмах Атырауской области выявлено 70 опасных участков. Об этом в ходе онлайн-брифинга проинформировал заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Аскат Ержанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«При проведении мониторинга на территории области были обнаружены опасные участки, где запрещено купание: в городе Атырау – 17, Индерском районе – 10, Махамбетском – 19, Курмангазинском – 2, Жылыойском – 7, Кызылкогинском – 15. Сейчас идет работа по утверждению их решениями акимов. Совместно с сотрудниками полиции и представителями акиматов города Атырау и районов продолжается ежедневная агитационно-массовая работа, направленная на профилактику соблюдения безопасности людей при купании в водоемах», - сказал Аскат Ержанов.

По словам спикера, были привлечены силы Национальной гвардии, базирующиеся в регионе, 4 волонтерские организации с общим количеством более 80 человек.

«В ежедневных рейдовых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций на воде задействованы 73 человека, осуществляют круглосуточное дежурство 2 водно-спасательные станции в городе Атырау и Жылыойском районе, еще одна будет открыта в Курмангазинском районе»,- сказал Аскат Ержанов.