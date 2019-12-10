70% образовательных программ казахстанских вузов не соответствуют ожиданиям работодателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 73% образовательных программ казахстанских вузов не соответствуют ожиданиям работодателей. Об этом заявила председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова на брифинге в СЦК, оглашая результаты исследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«НПП «Атамекн» по заданию МОН провела рейтинг образовательных программ. В текущем году в рейтинге приняли участие 109 вузов со всех регионов Казахстана по 2 тысячам образовательным программам», - сказала Гулзат Кобенова.

Она уточнила, что рейтинг проводился по 17 критериям, среди которых: процент трудоустройства и средняя заработная плата выпускников, продолжительность поиска работы после выпуска, а также оценка актуальности программ.

В ходе проведения рейтинга было охвачено 90 специальностей, проведена оценка 2036 образовательных программ, получено 6000 экспертных заключений от 700 экспертов со всех регионов РК.

«По результатам исследования выявлено, что на сегодня 73% образовательных программ не соответствуют ожиданиям работодателей. Общий процент трудоустройства по стране составил 74% со средней заработной платой более 103 тыс тенге», - резюмировала Гулзат Кобенова.