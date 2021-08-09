70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о выявленных фактах продажи поддельных паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время встречи Министерством внутренних дел даны рекомендации и предложения другим госорганам. Так, за подделку ПЦР-справок и фиктивное вакцинирование изобличены 28 лиц, из них медицинских работников – 20, посредников – 8. Также при проведении мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 37 из них уже заблокированы», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
По его словам, сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, имеются вступившие в законную силу судебные акты. По четырем уголовным делам уже состоялись обвинительные приговоры.
«По 43-м уголовным делам проводятся следственные действия и экспертные исследования. По их завершению будут приняты процессуальные решения, с правовой оценкой действий подозреваемых. Расследование всех подобных уголовных дел находится на контроле. МВД вновь призывает граждан не позволять вовлекать себя в уголовный процесс и оградить от этого своих родных и близких», - заключил представитель МВД.
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