70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации выявлены полицейскими

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о выявленных фактах продажи поддельных паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время встречи Министерством внутренних дел даны рекомендации и предложения другим госорганам. Так, за подделку ПЦР-справок и фиктивное вакцинирование изобличены 28 лиц, из них медицинских работников – 20, посредников – 8. Также при проведении мониторинга соцсетей выявлено 70 объявлений о продаже поддельных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, 37 из них уже заблокированы», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, сформирована следственно-судебная практика по делам данной категории, имеются вступившие в законную силу судебные акты. По четырем уголовным делам уже состоялись обвинительные приговоры.

«По 43-м уголовным делам проводятся следственные действия и экспертные исследования. По их завершению будут приняты процессуальные решения, с правовой оценкой действий подозреваемых. Расследование всех подобных уголовных дел находится на контроле. МВД вновь призывает граждан не позволять вовлекать себя в уголовный процесс и оградить от этого своих родных и близких», - заключил представитель МВД.



