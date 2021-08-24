70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 70 наркоправонарушений выявили в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 1 июня по 30 октября на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021». Основными целями ОПМ определены пресечение незаконного культивирования, транзит наркотиков, ликвидация организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, уничтожение посевов наркосодержащих растений, повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, заготовки, сбору и вывозу марихуаны из южных регионов страны, а также перекрытие каналов контрабанды наркотиков через территорию республики с приграничными районами РФ, укрепление межведомственного и международного сотрудничества в антинаркотической сфере.

За проведенный период ОПМ выявлено 70 наркоправонарушений, 18 наркопреступлений, 11 фактов с целью сбыта, изъятый вес и не допущенный в незаконный оборот наркотиков составил свыше 235 килограмм. Активизирована работа по выявлению каналов распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также по выявлению и блокированию интернет сайтов и QR- кодов, посредством которых распространяются наркотические вещества.

В ходе мониторинга выявляется и пресекается работа интернет-ресурсов, пропагандирующих наркопотребление и распространение наркосодержащих препаратов.

«Главная трудность в борьбе с синтетическими наркотиками заключается в том, что для их распространения используется высокотехнологичные методы. Реализатор действует дистанционно, поддерживает связь через закрытые электронные каналы. В результате мониторинга Интернета выявлен 31 сайт, содержащий распространение и рекламу наркотических и психотропных веществ», – рассказал начальник отдела УПН ДП Асхат Аскаров.



