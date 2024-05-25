70 млн тенге выделили в Таразе на содержание городских фонтанов

Безопасность детей, которые будут летом купаться в городских фонтанах, обеспечивают власти Тараза, передает корреспондент агентства Kazinform.

Традиционно в Таразе к 1 мая начинается сезон фонтанов и заканчивается 30 сентября. Число фонтанов в областном центре с каждым годом растет. Больше всего фонтанов украшают Центральную площадь города, парк Рыскулбекова, три сквера «Арбат», парк Победы и Аллею Молодежи.

— На территории областного центра имеется 49 фонтанов, расположены они по 21 адресу.На этот год на содержание фонтанов из бюджета выделено 70 млн тенге, в январе на портале госзакупок объявили открытый конкурс, и в апреле получили результаты. Победителем была признана компания «Киелі Мекен», с которой заключен договор на содержание фонтанов города на сумму 47,9 млн тенге. В обязанности компании входит проведение работ по обслуживанию фонтанов. Ежедневно подрядчик должен не только очищать чаши фонтанов от мусора, но и проверять целостность и герметичность проводов, кабелей, линий тока высокого напряжения. Это необходимо делать ежедневно для обеспечения безопасности, ведь в этих фонтанах при нашей изнуряющей летней жаре любят купаться дети, — рассказал замакима города Кайрат Исмаил.

За 5 лет количество фонтанов в Таразе выросло в три раза. В 2019 году на балансе КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» было 16 фонтанов, на их обслуживание выделялось 80 млн тенге. Из-за несвоевременного технического обслуживания и хищения электропроводки в прошлом году 13 фонтанов выходили из строя.