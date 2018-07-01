70% медучреждений требуют ремонта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 70 процентов зданий медицинских организаций Карагандинской области нуждаются в ремонте. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Большинство объектов здравоохранения - 70 процентов - сданы в эксплуатацию в период с 1960 по 1980 годы. Средний срок их эксплуатации составляет 45 и более лет. Кроме того, продолжают использоваться здания, построенные в послевоенные годы, - их 5 процентов. Это хирургические и акушерско-гинекологические корпуса областной клинической больницы (1951 год), Центр травматологии и ортопедии им. проф. Х. Макажанова (1939 год)», - сказал Е.Нурлыбаев.

Денег, которые выделяются на ежегодный ремонт, недостаточно, поскольку здания и расположенные в них коммуникации слишком сильно изношены.



Управление здравоохранения разработало трёхлетний план, в котором учтены все эти нюансы, однако средств, которые заложили в бюджете, всё равно недостаточно. Потому управление здравоохранения попросило выделить дополнительные деньги.

«Согласно данному плану, для приведения зданий медицинских организаций к нормативному техническому состоянию нам необходимо выделение порядка 2,8 млрд тенге в год. С учётом ежегодного выделения средств на капитальные ремонты в количестве 1,5-1,6 млрд тенге, нам необходимо дополнительно не менее 1 млрд тенге в течение последующих 3 лет», - пояснил Ержан Нурлыбаев.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил управлению финансов рассмотреть этот вопрос.

«Необходимо над этим работать, это будет нашей целью. При определении лимитов финансирования принимайте во внимание потребность в ремонте объектов здравоохранения», - сказал Ерлан Кошанов.

Всего в Карагандинской области зарегистрировано 70 государственных медицинских организаций. Они находятся в 553 зданиях. Общая площадь, которую они занимают, - 660 тыс. квадратных метров.