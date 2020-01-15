70-летняя женщина погибла во время пожара в ВКО
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области во время пожара в частном многоквартирном доме погибла 70-летняя женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям города Семея.
В УЧС сообщили, что пожар произошел накануне днем в поселке Озерки. В населенном пункте загорелась одна из квартир частного жилого дома. Горели деревянные конструкции пола, мебель, личные вещи, постельные принадлежности и дверной проем на площади 7 квадратных метров.
Пожарные обнаружили в квартире труп 70-летней хозяйки. Выяснилось, что погибшая проживала одна и была не ходящей. За больной ухаживала соседка, которая в 12 часов дня затопила печь в квартире и пошла к себе домой. В 15:00 она почувствовала запах дыма, но не предала этому значения. В16:00 соседка обнаружила, что в квартире пожар.
«Выяснилось, что погибшая женщина постоянно курила. По причине пожара отрабатываются две версии: неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи», - дополнили в УЧС.
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