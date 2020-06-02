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70-летняя бабушка эвакуирована из горящей квартиры в Кокшетау
2 Июня 2020 08:10
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из горящей квартиры в Кокшетау эвакуирована 70-летняя бабушка, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС. по Акмолинской области.
1 июня в Кокшетау по улице Ауельбекова, д. 183, произошел пожар в квартире на площади 6 кв.м.
«Пожар локализован в 12-59, ликвидирован в 13-05. Жертв и пострадавших нет. Эвакуирован один человек. Причина пожара устанавливается», - уточнили в ведомстве.
В тушении огня участвовали 14 сотрудников ДЧС и три единицы техники.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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