70-летний житель Кокшетау оскорбил полицейского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оскорбившему полицейского акмолинцу грозит уголовная ответственность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 25 апреля участковым инспектором полиции во время осуществления подворного обхода во дворе дома по улице Пушкина в Кокшетау был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он не реагировал на замечание, сделанное стражем порядка. А затем стал вести себя агрессивно, выражался в адрес полицейского нецензурной бранью. Участковый инспектор вынужден был применить специальные средства – наручники.

70-летний житель областного центра был доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Согласно заключению экспертов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок 160 часов, либо ареста на срок до 40 суток. Выясняются иные обстоятельства дела.