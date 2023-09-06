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    23:43, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    70 кг наркотиков изъяли за восемь месяцев в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Больше 70 кг наркотиков изъяли за восемь месяцев этого года полицейские в Мангистауской области. В частности, 65 кг марихуаны, 4,5 кг «синтетики», 684 гр гашиша и 127 гр опия, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские в Мангистауской области пресекли пять крупных каналов поставки синтетических наркотиков в регион, также задержали фигурантов и начали досудебные расследования.

    Так, за восемь месяцев выявили 209 наркоправонарушений.

    Из незаконного оборота изъяли больше 70 кг различных наркотических средств, в частности: 65 кг марихуаны, 4,5 кг «синтетики», 684 гр гашиша и 127 гр опия.

    Таким образом, к ответственности привлекли 156 человек.

    Кроме того, в области за совершение наркопреступлений осуждены 16 человек, которых вовлекли в преступную деятельность через соцсети. Всех их посадили на 10 лет и выше. Есть и те, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях по всей стране.

    В целях профилактики проведены мероприятия. В ходе рейда закрасили 230 граффити с рекламой наркотиков. А также заблокировали 75 сайтов и Telegram-каналов.


    Теги:
    Мангистауская область Безопасность Актау МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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