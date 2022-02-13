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70 казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки
13 Февраля 2022 09:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки зафиксировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 88 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87551, летальных случаев - 5307, выздоровевших - 81062.
Опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (11.02.2022 г.).
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