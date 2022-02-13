70 казахстанцев заболели ковидной пневмонией за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки зафиксировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 88 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87551, летальных случаев - 5307, выздоровевших - 81062.

Опубликованы данные о количестве зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (11.02.2022 г.).