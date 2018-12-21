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70 ІТ-классов открыли в Карагандинской области

21 Декабря 2018 21:32 63
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70 ІТ-классов открыли в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компьютерные классы и центры для детей и взрослых открываются в городах и сёлах Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Как рассказала в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций первый заместитель председателя КОФ партии «Нұр Отан» Кадиша Оспанова, определены 3 образовательных уровня внедрения цифровизации на селе.

Первый уровень - это бесплатные IT-классы для детей. На сегодня в регионе по инициативе областного филиала партии уже открыты 70 таких классов. В них теперь могут учиться более 1 600 детей.

На втором уровне - подготовка IT-специалистов. В области действуют 6 IT-центров. Они созданы для обучения и переобучения специалистов в рамках программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. В центрах учат не только компьютерной грамотности, но и основам бизнеса.

И третий уровень - на базе вузов начата подготовка первых 140 специалистов для дальнейшей работы в школьных IT-классах.

По словам Кадиши Оспановой, 30 компьютерных классов открыты в Караганде, Жезказгане, Сарани, Сатпаеве, Темиртау, Приозёрске и Балхаше. 8 классов - в Абайском, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах. 32 класса - в отдалённых посёлках и сёлах области.

Она также отметила, что в рамках проекта «Школьные спортивные площадки» в области уже открыты 7 многофункциональных кортов, из них 5 - в сёлах и посёлках. Эта работа будет продолжена.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Образование, молодежь, Нур Отан, Карагандинская область,
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