70 иностранцев принудительно выдворили  из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По результатам оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» вынесено 476 решений судов о выдворении нарушителей миграционного законодательства из страны. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«В принудительном порядке выдворено 70 иностранцев. Всем выдворенным лицам закрыт въезд в Казахстан на 5 лет», - сказала Шугыла Турлыбек.

Как сообщили в МВД, полицией Алматинской области установлены 11 граждан африканских стран, которые осуществляли трудовую деятельность незаконно при строительстве средней школы в городе Кунаев.

Все иностранцы находились с нарушением сроков пребывания, все иностранцы привлечены к ответственности и принимаются меры по их депортации.

МВД обращает внимание, что после прибытия иностранца на место проживания, принимающая сторона должна уведомлять органы внутренних дел о принимаемом им иностранце.

При нарушении этого механизма в соответствие с действующим законодательством, принимающая сторона несет административную ответственность по ст. 518 КоАП РК (Нарушение законодательства в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства)

«В этой связи, миграционная служба обращается к лицам, принимающим иностранцев в Казахстане, с просьбой не допускать нарушения законодательных норм в части уведомления полиции относительно проживающих у них лиц», - подчеркнула Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что 11 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили за шесть дней в РК.