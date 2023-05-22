70 иностранцев депортировали из Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года из Атырауской области за различные нарушения депортировали 70 иностранных граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с начала года в регионе 17 337 иностранцев получили разрешения на временное проживание, в том числе 2514 человек из стран дальнего зарубежья и 14 823 из стран ближнего зарубежья - преимущественно СНГ. За нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 2775 человек, 70 иностранцев выдворены за пределы страны.