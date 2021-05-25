70 граждан с начала года принял начальник департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В онлайн-режиме проходят встречи с населением главы жамбылского гарнизона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, приемы граждан, которые регулярно проводятся в департаменте полиции Жамбылской области, способствуют улучшению взаимодействия с населением. С начала пандемии встречи переведены в онлайн-режим.

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов отметил, что дистанционный формат общения никак не отразился на количестве заявителей. С начала года генерал-майор полиции принял 70 граждан по личным вопросам. Он заверил, что ни одно обращение не осталось и не останется без внимания.

«Прием граждан начальник департамента полиции Жамбылской области проводит каждую среду. Записаться на прием можно по номеру 99-70-34. Со своими просьбами и заявлениями можно также обратиться к заместителям начальника департамента полиции области, е начальникам управлений. Они также принимают жителей еженедельно», – отметили в ведомстве.

Министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев всегда обращает особое внимание на необходимость выстраивания диалога с гражданами. Жамбылские полицейские активно используют возможности социальных сетей.

«Я читаю все ваши комментарии и сообщения в мессенджере Facebook. На все сигналы реагируем оперативно, с принятием соответствующих мер», – обратился к жителям региона Жанат Сулейменов.

Глава жамбылского гарнизона напомнил о том, что во всех районах Жамбылской области и в областном центре действуют фронт-офисы департамента полиции. А участковые инспекторы готовы выслушать граждан в любое время суток.

«Можете быть уверены, что полиция всегда придет на помощь», – заверил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.