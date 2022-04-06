70% госзаказа будет отдано на технические специальности - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2025 года 70% госзаказа будет отдано на технические специальности. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных направлений работы Министерства является увеличение госзаказа для исполнения поручения Главы государства о стопроцентом охвате бесплатным техническим и профессиональны образованием по востребованным специальностям. В текущем году за счет республиканского бюджета госзаказ увеличивается на 45 тысяч мест и общий объем госзаказа составит 125 тысяч мест. По поручению Главы государства госзаказ будет переориентирован на технические специальности», - отметила на брифинге в СЦК Насымжан Оспанова.

Как пояснила глава департамента технического профессионального образования в связи с этой мерой до 2025 года 70% госзаказа будет отдано на технические специальности. В основном это специальности по отраслям: металлургия, IT, строительство, инженерия, услуги. В настоящее время доля технических специальностей составляет 45%.

«На сегодняшний день в областях специальными комиссиями формируется перечень специальностей, востребованных на региональном рынке труда. А также утверждает количество мест по данным специальностям. С 30 апреля информация о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, будет размещена на всех сайтах управлений образования областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент», - добавила Н. Оспанова.