70-е место из 166 занимает Казахстан в рейтинге стран по численности регулярных войск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рейтинге стран мира по численности вооруженных сил (регулярных войск) 2021 года Казахстан занял 70-е место из 166. Согласно рейтингу, численность вооруженных сил страны составляет 39 тыс человек, численность военизированных формирований (не относящихся к вооруженным силам) — 31,5 тыс человек. Таким образом, в Казахстане совокупно числится 70,5 тыс военных, или 38 человек на 10 000 населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Открывают рейтинг стран по численности вооруженных сил Китай, Индия и США.

Среди стран СНГ выше РК оказались Россия (5-е место), Украина (21-е место), Азербайджан (41-е место), Узбекистан (63-е место), Беларусь (64-е место), Армения (66-е место).

Ниже Казахстана в рейтинге оказались Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

В целом в третьем квартале 2021 года в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения численность занятых составляла 483,2 тыс человек — на 1,9% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Большая часть занятых в госуправлении и обороне работает в Алматинской области: 72,9 тыс человек. В тройке лидирующих регионов также оказались Восточно-Казахстанская область и столица.

Меньше всего занятых в госуправлении и обороне числится в Мангистауской области.

Среднемесячная заработная плата в секторе выросла на 15,9% за год, до 206,9 тыс. тг. Реальный рост заработных плат составил всего 6,6%. Зарплаты в отрасли заметно ниже, чем в среднем по РК (243,7 тыс тг).

Наибольшая заработная плата занятых в госуправлении и обороне отмечена в столице: 331,8 тыс тг. В тройку лидирующих регионов также вошли Алматы и Кызылординская область.

Меньше всего получают работники в Восточно-Казахстанской области: 177,4 тыс тг.