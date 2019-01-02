70 ДТП произошло в Астане во время новогодних праздников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный правопорядок в столице на новогодних праздниках обеспечивали около 2 тыс полицейских департамента полиции Астаны и военнослужащих Национальной гвардии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичных правоохранительных органов.

«Принятыми мерами криминогенная обстановка в столице стабильная», - отмечают в пресс-службе, добавив, что полиция несла усиленный вариант несения службы.

Так, по оперативным данным, с 31 декабря 2018 года по настоящее время по городу было зарегистрировано 72 правонарушения криминального характера. В основном это кражи личных вещей из автомашин и в других местах массового скопления людей. По «горячим следам» раскрыто более 15%.

«Благодаря принятым мерам, в общественных местах и на улицах тяжких и серьезных правонарушений не допущено», - заверили полицейские.

С помощью камер видеонаблюдения раскрыто 4 преступления - хулиганство возле увеселительных заведений - и около 250 административных правонарушений, в том числе мелкое хулиганство и другие.

Между тем зарегистрировано более 70 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП пострадавших и погибших нет.

«С 31 декабря по сегодняшний день выявлены 7 водителей за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей составлены административные протоколы. Автомашины водворены на коммунальную автостоянку», - отметили в ведомстве.