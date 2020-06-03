70 должностных лиц наказали за плохие дороги в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Семьдесят должностных лиц Жамбылской области привлечены к административной ответственности за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области обследовано более пяти тысяч километров автомобильных дорог области и выявлено почти пять тысяч дефектов.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 787 обследований автомобильных дорог области, осмотром охвачено 5365 километров дорог. В ходе проверки выявлено 4867 дефектов на автодорогах области, из них: на дорогах республиканского значения 975 дефектов, областного значения 536 дефектов, районного значения 539 и на улицах населенных пунктов 2802 недостатков», – сказал первый заместитель начальника ДП Жамбылской области Бахыт Ратаев.

По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 787 предписаний, на которые получено 705 ответов. Более четырехсот ответов дорожных организаций – о продлении сроков исполнения в связи с отсутствием финансирования. По выявленным недостаткам в содержании автомобильных дорог в местные исполнительные органы направлено 87 информаций, в прокуратуру области и районов – 26 информаций.

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и не обеспечение безопасности дорожного движения 70 должностных лиц привлечены к административной ответственности: за невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений (ст.631 ч.1 КоАП РК) привлечены 60 должностных лиц и за повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (ст.630 ч.1 КоАП РК) – 10 физических лиц (руководители ДЭУ ТОО ЖОФ «Казахавтодор», ТОО «Нұрасыл-Құрылыс и К», ТОО «Шу Автодор», ТОО «Сарысу Жолдары»).