70 человек с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 70 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Пять человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 853 человека. Загруженность составляет 28,3 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 70 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 56,9% (на 123 места).

За сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

Напомним, 1386 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за день.