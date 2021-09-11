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    04:36, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    70 человек с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 70 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. Пять человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 853 человека. Загруженность составляет 28,3 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 70 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 56,9% (на 123 места).

    За сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек.

    Напомним, 1386 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за день.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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