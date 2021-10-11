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    17:55, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    70 человек наказали за нарушение карантина в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Петропавловска обсуждали санитарно-эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима Петропавловска, в областном центре развернуты пять стационаров и одно отделение для приема пациентов с коронавирусом. Общий коечный фонд составляет 885 койко-мест.

    С начала пандемии в городе выявили 11 044 случая коронавируса, что составляет около 43% от общего числа инфицированных по всей Северо-Казахстанской области. С начала года скончались 84 человека.

    Вакцинацию в Петропавловске проводят во всех поликлиниках и развернутых прививочных пунктах, работают выездные пункты вакцинации.

    «На территории области и города Петропавловска действует Постановление главного государственного санитарного врача РК N44 от 24.09.2021 « О внедрении проекта «Ashyq». Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля области направлено для рассмотрения и принятия решения 135 административных материалов с «красным» статусом. К административной ответственности за нарушение режима изоляции привлечены 70 правонарушителей», - сообщили в пресс-службе.

    За минувшие сутки в регионе выявили 141 инфицированного коронавирусом, из них 36 – в Петропавловске.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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