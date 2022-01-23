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70 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
23 Января 2022 09:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 146 273 человека (144 799 КВИ+ и 1 474 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВК по нераспространению COVID-19.
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Из них в стационарах находится 9 747 пациентов, амбулаторно лечатся136 526 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 361 пациент; в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент, на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
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