70 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 146 273 человека (144 799 КВИ+ и 1 474 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 9 747 пациентов, амбулаторно лечатся136 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 361 пациент; в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент, на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.







