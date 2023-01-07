7 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

7 Января 2023, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1905-1973) родился- советский казахский оперный певец (баритон), режиссёр, педагог, народный артист Казахской ССР, лауреат Сталинской премии II степени.

Родился на территории нынешнего Сайрамского района Южно-Казахстанской области Казахстана. Окончил Институт народного просвещения в Ташкенте (1925); учился на актёрском отделении ВГИКа (1928-1929).

Трудовая деятельность: актёр и режиссёр Драматического театра в Кзыл-Орде (с 1925 года); актёр и режиссёр (с 1934 года); художественный руководитель (1944-1948); директор (1953-1955); главный режиссёр КазГАТОБ имени Абая (1949-1952; 1956-1959); преподавал в оперном классе Алма-Атинской консерватории (с 1949 года); заведующий кафедрой оперной подготовки (с 1961 года).

К. Джандарбеков считается одним из основателей казахского национального профессионального театра. Также он способствовал возрождению казахского танцевального искусства, выступив консультантом и режиссёром-постановщиком нескольких национальных балетов.

84 года назад (1939-2000) родился ШАЯХМЕТОВ Шайсултан - государственный деятель, кандидат химических наук, профессор, член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной академии творчества, почетный профессор Университета Американ Гранд Каньон.

Уроженец Костанайской области. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, аспирантуру Института элементоорганических соединений Академии наук СССР.

Трудовая деятельность: министр высшего и среднего специального образования КазССР (1987-1988); министр народного образования Республики Казахстан (1988-1993); заместитель акима Костанайской области (1997); профессор, директор центра по изучению государственного и других языков Евразийского университета имени Л. Гумилева (1997-1998); директор Республиканского центра интенсивного обучения государственному языку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан, президент общественного фонда «Мемлекеттік тіл» (1998-2000).

Внес большой вклад в развитие казахского языка, был одним из основателей международной организации «Қазақ тілі», создал центр по изучению языков при ЕНУ имени Л. Гумилева, республиканский центр интенсивного обучения госязыку при Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан.

Имя Ш. Шаяхметова присвоено Республиканскому координационно-методическому центру развития языков.

74 года назад (1949-2014) родился ИСАЕВ Ибрагим - казахский акын, лауреат Международной премии «Алаш».

Родился в Кызылординской области. По окончании факультета журналистики Казахского университета работал в газете «Сырдарья» (литературный сотрудник), Доме народного творчества Кызылординской области (инспектор-методист), бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Казахстана (корреспондент-методист), журнале «Ара» (фельетонист), альманахе «Жалын» (редактор).

Участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Член Союза писателей Казахстана.

Выпустил сборники «Золотые серьги» (1974), «Песня на заре» (1976), «Остров берёз» (1978). На его стихи написаны песни. Ряд стихов переведён на украинский язык.

72 года назад (1951) родился МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич - летчик- космонавт, депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил радиотехнический факультет Рижского института инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола (1974), радиоинженер по эксплуатации радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов; Алма-Атинский аэроклуб ДОСААФ (1984); Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина по курсу общекосмической подготовки, космонавт-испытатель (1991); Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, инженер-пилот (1993); Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов, космонавт-испытатель.

Трудовая деятельность: сменный инженер радиооборудования Бурундайского авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации (1974-1975); освобожденный секретарь Комитета комсомола Октябрьского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана в Алма-Ате (1975-1976); инструктор (с 04.1978 - старший инструктор) отдела политико-воспитательной работы Казахского управления гражданской авиации (1976-1979); заместитель командира 240-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда по политико-воспитательной работе (1979-1987); второй пилот (с 07.1989 - командир) самолета АН-2 в Бурундайском объединенном авиаотряде (1987-1990); второй пилот-стажер самолета ТУ-134 (с 08.1990 - второй пилот самолета ТУ-134) 1-го летного отряда Алма-Атинского объединенного авиаотряда, космонавт-исследователь дублирующего экипажа по казахстанской программе экспедиции посещения; первый космонавт-исследователь по программе экспедиции посещения в составе советско-австрийского экипажа для подготовки к полёту на орбитальный комплекс «Мир», бортинженер экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле «Союз ТМ-19» на орбитальный комплекс «Мир» (первый космический полёт); с 1994 по 2001 годы совершил три космических полета в должности бортинженера и командира космических экипажей; первый казах, вышедший в космос; начальник боевой подготовки армейской авиации Вооружённых сил Российской Федерации (2003-2005); генеральный директор АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» (космический ракетный комплекс на базе ракеты-носителя «Ангара») (2005-2007); председатель аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Казахстана (02.2007-04.2007); председатель Национального космического агентства Республики Казахстан (2007-); председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); советник Президента Республики Казахстан (2016-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Отан» I степени (1998), «Барыс» I степени (2001), «За заслуги перед Отечеством» III, II степеней (1998, 2001), Дружбы народов (1991), австрийским орденом «Серебряный орел» (1991), орденом «Петра Великого» I степени Российской академии обороны, безопасности и правопорядка (2005), орденом Почетного легиона (Франция, 2010); медалями «Астана» (1999), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За воинскую доблесть» I степени, «За безупречную воинскую службу», «За заслуги перед космонавтикой», «За космический полет» NASA (США, 1998), «За мировой рекорд сборки космического объекта большой массы (248673,7 кг)» FAI им. Де-Лаво (Международная федерация авиации и астронавтики, 1998), «За вклад в дело обеспечения национальной безопасности» (2007) КНБ РК.

71 год назад (1952) родился ТАГИМОВ Марат Мурзагалиевич - член депутатской группы «Өңір» Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1975).

Трудовая деятельность: слесарь Актюбинского авторемонтного завода (1969); бригадир, мастер, начальник смены, начальник лаборатории и ОТК, главный технолог Актюбинского завода силикатных стеновых материалов (1975-1981); начальник строительной лаборатории, секретарь парткома треста «Актюбводстрой» (1981-1984); инструктор Пролетарского райкома, инструктор, заместитель заведующего, заведующий отделом, парторганизатор Актюбинского горкома партии (1984-1991); заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Актюбинского облисполкома (1991-1992); главный инженер Актюбинского завода силикатных стеновых материалов (1992-1993); заведующий отделом Актюбинской областной администрации, начальник отдела областного управления экономики (1993-1996); президент АО «Актобеотын», директор ТОО «Отын» (1996-1999); первый заместитель акима Мартукского района (1999-2000); аким Алгинского района (2000-2002); директор департамента внутренней политики Актюбинской области (2002-2004); аким Алгинского района Актюбинской области (2004-2009); советник акима Актюбинской области (2009-2011); заместитель акима г. Актобе (2011-2012); заместитель акима Актюбинской области (2012-2014); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2014-2017), депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2019-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Парасат» (2019); медалями «Ерен еңбегі үшін».

58 лет назад (1965) родился КОЖАНИЯЗОВ Серик Салаватович - первый заместитель акима Кызылординской области.

Родился в Кзыл-Орде. Окончил Кузбасский политехнический институт, инженер-механик (1989); Кызылординский филиал Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева, экономист (2002).

Трудовая деятельность: инженер-технолог, мастер Кзыл-Ординского ремонтно-механического завода (1989-1992); директор МП «Серик» (1992-1994); управляющий ИПФ «Арко-инвест» (1994-1999); директор Кызылординского бизнес-центра (1999); директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка при акиме Кызылординской области (1999-2000); региональный менеджер по Кызылординской области ЗАО «ОНПФ «Сенім» (2000-2001); заведующий отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области (2001-2004); директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2005-2007); аким Кызылорды (2007-2008); главный инспектор отдела организационной работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2008-2009); заместитель заведующего отделом организационный работы и территориального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2012); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2014); заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (2014-2019); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

58 лет назад (1965) родился АЛИХАНОВ Марат Тлеукабылович - прокурор Туркестанской области.

Родился в г. Есиль Целиноградской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовая деятельность: рабочий перевалочной базы УПТК треста ДСТ-10 г. Аркалыка Тургайской области, дорожный рабочий Ермаковского райавтодора Павлодарской области (с 1981 года); служба в рядах Советской Армии (1987-1989); стажер-следователь, стажер, следователь, старший следователь прокуратуры г. Актюбинск (с 1989 года); судья Аксуского районного суда Павлодарской области (1993-1996); прокурор Экибастузского района, первый заместитель прокурора г. Экибастуз, прокурор г. Аксу, прокурор Павлодарского района Павлодарской области (1996-2003); руководитель управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Павлодарской области (2003-2004); возглавлял прокуратуру г. Экибастуз Павлодарской области (2004-2006); начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2006); заместитель прокурора Павлодарской области (2006-2011); заместитель начальника департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2011-2012); первый заместитель начальника следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), и.о. начальника следственного департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), и.о. начальника департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Жамбылской области (03.2012-10.2012); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области (2012-2014); заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2014-2016); первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (08.2016-12.2016); главный транспортный прокурор РК (2016-2019); заместитель прокурора Павлодарской области (05.2019-10.2019); первый заместитель прокурора Павлодарской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.

Награждён орденом «Айбын» II степени; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» и другими ведомственными наградами.

58 лет назад (1965) родился ЖАКАН Талгат Амангельдыулы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1987).

Трудовая деятельность: инженер, экономист отдела внедрения вычислительной техники Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза (1988-1992); главный контролер-ревизор управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан (1992-1996); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-2007); советник министра иностранных дел Республики Казахстан (07.2007-10.2007); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007-2010); заведующий отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2010-2012); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2012-10.2012); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента Республики Казахстан (2012-2014); директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, г. Москва (2014-2016); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2016-2021); руководитель управления материально-технического обеспечения при управлении делами Президента Республики Казахстан (2021-2022); заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2022-09.2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

54 года назад (1969) родилась БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родилась в г. Каражал Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед; Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», бакалавр-финансист; Высшую школу международного бизнеса, подготовка по программе (2013).

Трудовая деятельность: младший продавец (1987-1988); продавец (1988-1990); главный специалист Ульяновского районного отдела социального обеспечения Карагандинской области (1990-1992); заместитель заведующего Ульяновским районным отделом социального обеспечения Карагандинской области (1992-1997); помощник прокурора Бухар-Жырауского района Карагандинской области (1997-1998); прокурор прокуратуры Караганды (1998-2000); прокурор управления за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области (2000-2001); старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2001-2005); заместитель начальника управления за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (2005-2009); старший прокурор отдела по надзору за применением законов в отношении несовершеннолетних департамента по надзору за законностью в социально-экономической сферы Генеральной прокуратуры РК (2009-2010); советник председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» (2010-2011); директор департамента правового контроля ТОО «Корпорация «Казахмыс» (2011-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2016), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан маслихаттарына 20 жыл» (2014), «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» (2014), «Прокуратура озаты» II степени (2006).

43 года назад (1980) родился ЕГЕМБЕРДИЕВ Абзал Куандыкович - руководитель управления государственных активов Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2000), Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова (2006), Казахскую головную архитектурно-строительную академию (2014).

Трудовая деятельность: прокурор в органах прокуратуры Атырауской области (2001-2003); главный специалист аппарата акима Астаны (2003-2004); руководитель аппарата акима г. Степногорск (2004-2005); начальник отдела, руководитель аппарата акима Алмалинского района, заместитель акима Медеуского района г. Алматы (2005-2008); руководитель аппарата акима, заместитель акима района «Есиль» Астаны (2008-2012); заместитель начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны (2012-2013); директор предприятия ТОО «Турмыс» акимата Астаны (2013-2015); генеральный директор ТОО «Бірлік АСТ» (2015); руководитель департамента экологии по Астане (2015-2017); занимал руководящие должности в частных структурах (2017-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.