Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -29 °С
Алматы: -9 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

7 водителей автобусов в Астане лишены водительских прав за выезд на «встречку»

21 Декабря 2018 12:53 219
Поделиться:
7 водителей автобусов в Астане лишены водительских прав за выезд на «встречку»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» привели статистику нарушений правил дорожного движения водителями городских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Движение ограничат в столице во время марафона 23 декабря
15 новых автобусов вышли на маршруты в Петропавловске Статус супергероя - как в «Астана LRT» поощряют хороших водителей автобусов

«С начала года к административной ответственности сотрудниками МПС привлечено порядка 7 тысяч пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд в общественном транспорте. Сумма наложенного штрафа составляет порядка 30 млн тенге. В отношении автомобильных перевозчиков принимаются административные меры. На сегодня касательно водительского состава посредством материалов, которые направляются в органы МПС для принятия мер, к административной ответственности привлечено порядка 900 водителей автобусов. Сумма штрафов составляет около 12 млн тенге», - сказал руководитель департамента транспортного контроля организации Самат Шаймерденов на брифинге в акимате.


7 водителей автобусов в Астане лишены водительских прав за выезд на «встречку» 

Как пояснил директор Центра квалификации специалистов транспорта «Астана LRT» Женис Жалбыр, все водители были оштрафованы за нарушения ПДД и правил перевозок.

«Учитывая, что правилами перевозок предусмотрены требования, то невыполнение их в соответствии с КОАП влечет административную ответственность. 7 водителей общественного транспорта за выезд на встречную полосу административным судом лишены водительских прав. То есть посредством материалов видеокамер, которые у нас имеется, фиксируются и направляются также в МПС для принятия административных мер», - отметил он.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив