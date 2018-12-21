7 водителей автобусов в Астане лишены водительских прав за выезд на «встречку»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» привели статистику нарушений правил дорожного движения водителями городских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года к административной ответственности сотрудниками МПС привлечено порядка 7 тысяч пассажиров, уклоняющихся от оплаты за проезд в общественном транспорте. Сумма наложенного штрафа составляет порядка 30 млн тенге. В отношении автомобильных перевозчиков принимаются административные меры. На сегодня касательно водительского состава посредством материалов, которые направляются в органы МПС для принятия мер, к административной ответственности привлечено порядка 900 водителей автобусов. Сумма штрафов составляет около 12 млн тенге», - сказал руководитель департамента транспортного контроля организации Самат Шаймерденов на брифинге в акимате.







Как пояснил директор Центра квалификации специалистов транспорта «Астана LRT» Женис Жалбыр, все водители были оштрафованы за нарушения ПДД и правил перевозок.

«Учитывая, что правилами перевозок предусмотрены требования, то невыполнение их в соответствии с КОАП влечет административную ответственность. 7 водителей общественного транспорта за выезд на встречную полосу административным судом лишены водительских прав. То есть посредством материалов видеокамер, которые у нас имеется, фиксируются и направляются также в МПС для принятия административных мер», - отметил он.