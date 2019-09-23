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7 учеников погибли, десятки госпитализированы в результате обрушения школы в Кении

23 Сентября 2019 15:43
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7 учеников погибли, десятки госпитализированы в результате обрушения школы в Кении

НАЙРОБИ. BBC - КАЗИНФОРМ – По меньшей мере, 7 учеников погибли в результате обрушения части школы в столице Кении – Найроби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По сообщениям официального источника, деревянная постройка в школе Precious Talent Top School, обрушилась через несколько минут после начала занятий. Трагедия произошла сегодня.

Десятки людей получили ранения и были доставлены в местную больницу. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы города. Однако толпа, собравшаяся у места трагедии, затруднила передвижение автомобилей.

По словам директора школы Мосеса Ндирангу, предварительная причина обрушения класса связана со строительством канализационного коллектора. Он считает, что строительные работы могли ослабить фундамент учебного заведения.

Представители Красного Креста Кении доставили нескольких жертв происшествия в Национальную больницу имени Дж. Кениата.

Правительством Кении начато расследование причин произошедшего.


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Ключевые слова: Происшествия, Африка,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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