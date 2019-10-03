7 тысяч человек стали участниками госпрограммы «Енбек» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам восьми месяцев 2019 года в городе Нур-Султане 7 277 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек». Трудоустроено 4 939 человек, из них 2 181 человек или 44% на постоянную работу, передает МИА «Каинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления Госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Нур-Султане обучением охвачено 550 человек. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам Госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления Госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. В его рамках предоставляют государственные гранты в размере 100 или 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим или планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам. Для получателей микрокредитов в рамках проекта «Бастау - Бизнес» проводят обучение основам предпринимательства.

В городе Нур-Султане микрокредитованием охвачено 48 человек. Государственные гранты в размере до 100 МРП получил 39 участник Госпрограммы, в размере до 200 МРП – 10 человек (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление Госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Нур-Султане трудоустроено 2 930 человек, из них на социальные рабочие места – 152 человека, на молодежную практику – 780 человек, на общественные работы – 1 998 человек.