Слабая готовность дорог к зиме отмечена в шести областях Казахстана

В Комитете автомобильных дорог озвучили регионы, в которых замечена слабая готовность к зимнему периоду. В частности, это Абайская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

Поддержка и укрепление готовности в данных регионах является приоритетным.

Для обеспечения безопасности на дорогах необходимо не только готовить технику, но и иметь необходимый объем противогололедного материала. Заготовка материалов - это важный шаг в обеспечении безопасного проезда на дорогах в зимний период, отмечают в ведомстве.

В этой связи подготовлено 497 производственных баз из 520. Это 96% из общего числа.

Заключены договора на поставку угля в количестве 13,8 тысячи тонн, где ведется заготовка.

В настоящее время заготовлено 7 тысяч тонн соли, 51,4 тысячи кубических метров песка и отсев, в объеме 10,7 тысячи кубических метров.