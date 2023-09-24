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    13:31, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Слабая готовность дорог к зиме отмечена в шести областях Казахстана

    гололед
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Комитете автомобильных дорог озвучили регионы, в которых замечена слабая готовность к зимнему периоду. В частности, это Абайская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    Поддержка и укрепление готовности в данных регионах является приоритетным.

    Для обеспечения безопасности на дорогах необходимо не только готовить технику, но и иметь необходимый объем противогололедного материала. Заготовка материалов - это важный шаг в обеспечении безопасного проезда на дорогах в зимний период, отмечают в ведомстве.

    В этой связи подготовлено 497 производственных баз из 520. Это 96% из общего числа.

    Заключены договора на поставку угля в количестве 13,8 тысячи тонн, где ведется заготовка.

    В настоящее время заготовлено 7 тысяч тонн соли, 51,4 тысячи кубических метров песка и отсев, в объеме 10,7 тысячи кубических метров.

    Теги:
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