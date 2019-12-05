7 проектов по возобновляемым источникам энергии реализуются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К 2023 году 45% от всей вырабатываемой в Акмолинской области электроэнергии будут производить из возобновляемых источников энергии. Такими данными оперируют энергетики, подсчитав совокупный объем производства всех инвестиционных проектов региона в сфере альтернативной энергетики. Ее развитие в Акмолинской области получило большой импульс с началом реализации утвержденной Концепции по переходу к «зеленой» экономике. Регион успешно демонстрирует свой первый продукт, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Три инвестиционных проекта на общую сумму 60 млрд тенге уже реализованы и вырабатывают электроэнергию с использованием природных ресурсов. Первым из них стала ветровая электрическая станция мощностью 45 МВт в Ерейментауском районе, появившаяся в Акмолинской области благодаря программе Карты индустриализации страны. За 4 с небольшим года своей работы станция выработала почти 600 млн кВтч.

Осознавая огромное значение и перспективы перехода к нетрадиционной энергетике, ТОО «Агрофирма «Родина» приобрело и запустило для нужд своего предприятия ветроэнергетическую установку мощностью 750 тысяч кВт.

Крупнейший проект по строительству ветряной электростанции мощностью 100 МВт реализуется ТОО «ЦАТЭК Green Energy» в Аршалынском районе. В августе был произведен запуск 1-го этапа мощностью 50 МВт. Второй этап предусматривает увеличение мощности вдвое. Для региона этот проект можно назвать прорывным. И не только в части инновационной составляющей, но и по экономическим аспектам - инвестиции в проект составляют 40,7 млрд тенге.

«Деятельность существующих ветростанций уже обеспечивает производство 17% от общей выработанной электрической энергии в Акмолинской области. До конца 2019 года ожидается, что объекты альтернативной энергетики за счет ввода «ЦАТЭК Green Energy» увеличат этот показатель до 22%», - отметила энергоменеджер управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Карашаш Самратова.

Довести долю возобновляемой энергетики до 45% позволит реализация на территории Акмолинской области еще 4 проектов. Общий объем инвестиций в них составит 111 млр тенге.

Первая солнечная электростанция мощностью 100 МВт появится в Целиноградском районе. ТОО «KB Enterprises» приступило к работам в 2017 году, а планирует запустить свой объект в 2020-м. Стоимость проекта оценивается в 53,3 млрд тенге с участием иностранного капитала. Между акиматом Акмолинской области и инициатором проекта подписан меморандум о сотрудничестве, которым и был дан старт реализации проекта.

Ветроэлектростанция мощностью 3,75 МВт (ТОО «Вичи») появится в Кокшетау. На сегодня установлено 5 ветрогенераторов, проводятся пуско-наладочные работы.

Еще два инновационных объекта появится в Ерейментауском районе. Один из них, мощностью 50 МВт (ТОО «Ereimentau Wind Power), предусматривает строительство 15 ветровых турбин. Разработана проектно-сметная документация, ведутся тендерные процедуры для проведения строительных работ. Планируемый срок ввода станции - 2021 год. Вторая (ТОО «Golden Energy Corp») заработает к этому же времени и будет состоять из 18 ветровых турбин общей мощностью 30 МВт. Для предприятия уже выделен земельный участок, разработаны технико-экономическое обоснование и проект, заключен договор с расчетно-финансовым центром по покупке электрической электроэнергии.

Перед государством в приоритетной позиции находится вопрос создания «зеленой» инфраструктуры. Именно на ее базе после 2020 года начнется преобразование национальной экономики, ориентиром для которой послужит бережное отношение к природным ресурсам.