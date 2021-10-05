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    11:55, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    7 проектов по газификации планируется реализовать в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев озвучил планы по газификации Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается вопроса газификации региона, то в области планируется общей суммой 266,6 млрд тенге реализация 7 проектов газовой инфраструктуры», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства. В том числе:

    - капитальный ремонт 1-ой нитки и строительство 2-ой нитки участка «Бейнеу-Жанаозен» на общую сумму 207,4 млрд тенге.

    - капитальный ремонт магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» на сумму 16,5 млрд тенге;

    - строительство газопровода - отвода от магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» к селу Курык с автоматизированной газораспределительной станцией и распределительных газопроводов на сумму 25,7 млрд тенге, и ряд других проектов.

    «Благодаря реализации данных проектов будет полностью решен вопрос газоснабжения Мангистауской области». – заверил глава Минэнерго.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Минэнерго РК Экономика Мангистауская область
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