7 проектов по газификации планируется реализовать в Мангистауской области
«Что касается вопроса газификации региона, то в области планируется общей суммой 266,6 млрд тенге реализация 7 проектов газовой инфраструктуры», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства. В том числе:
- капитальный ремонт 1-ой нитки и строительство 2-ой нитки участка «Бейнеу-Жанаозен» на общую сумму 207,4 млрд тенге.
- капитальный ремонт магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» на сумму 16,5 млрд тенге;
- строительство газопровода - отвода от магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» к селу Курык с автоматизированной газораспределительной станцией и распределительных газопроводов на сумму 25,7 млрд тенге, и ряд других проектов.
«Благодаря реализации данных проектов будет полностью решен вопрос газоснабжения Мангистауской области». – заверил глава Минэнерго.