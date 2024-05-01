7 поврежденных паводками домов не подлежат восстановлению в СКО

Пик паводка в СКО пройден. Об этом сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет 149 см. Подтоплено 3 898 домов, остаются подтопленными 3 490 домов. Всего было эвакуировано — 14 388 человек. Вернулись домой — 764 человека, остаются эвакуированными 13 624. В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3807 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2972 семей, общая сумма выплаченных средств более 1 млрд. тенге. Обследовано домов всего: 347, проведена оценка — 125, подлежат восстановлению — 23, не подлежат восстановлению — 7, — сказал Серик Гайсин на брифинге в СЦК.

По его словам, на территории города подтоплено 34 дачных товарищества или 6597 дачных участков, на которых имеется 3031 строение, из них 75 дачных дома являются единственным жильем, выплата по которым начнется после внесения изменений в законодательство.