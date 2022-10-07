7 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1951) родился- актер театра и кино, народный артист Республики Казахстан, заслуженный артист Республики Кыргызстан, певец, лауреат Государственной премии и премии Союза молодежи, член Союза кинематографистов СССР.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный институт искусств (ныне Казахская национальная консерватория им. Курмангазы).

Трудовая деятельность: с 1971 года - актер Казахского академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова; в 1995-2001 годы - директор и художественный руководитель Казахстанского театра юного зрителя.

Снялся фильмах «Храни свою звезду», «Погоня в степи», «Золотая осень», «До свидания, Медеу», «Родник», «Дом под луной», «Потомок белого барса», «Омпа», «Искупи вину», «Человеческий фактор», «Монопат Утнапштити», «Миражи любви», «Кочевник», «Биржан сал» и других. Был продюсером фильма «Потерянный рай», режиссером фильма «Биржан сал».

63 года назад (1959) родился АХМЕТОВ Рашит Сайранович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-механик (1982); Институт управления и права Западно-Казахстанского инженерно-технологического университета, юриспруденция (2002).

Трудовая деятельность: коллектор Казахского научно-исследовательского института энергетики (1976-1977); мастер, старший мастер, главный механик, заместитель начальника вагонного депо, начальник ПТО вагонного депо г. Уральск (1982-1990); заместитель секретаря парткома железнодорожного узла г. Уральск (1989-1990); заместитель директора, главный брокер малого предприятия «Альфа» (1990-1992); заместитель директора Уральского механического завода (1992-1994); президент открытого акционерного общества «Нуржанар» г. Уральск Западно-Казахстанской области (1994-1999); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1999-2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономике, финансам и бюджету, член Группы сотрудничества с Парламентом Республики Беларусь, с Сенатом Канады, с Сенатом Французской Республики (с 2005 года); член Счетного комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета (2017-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2006), Парасат» (2014); шестью юбилейными медалями; Почетной грамотой Совета МПА СНГ (2010).





назад (1967) родился- представитель высшего командования Комитета национальной безопасности, генерал-лейтенант.

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1991); Алматинский государственный университет им. Абая, правоведение (2000).

Трудовая деятельность: сотрудник службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер, начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель начальника 1-го департамента службы охраны Президента Республики Казахстан (1992-2006); начальник 1-го департамента - заместитель начальника службы охраны Президента Республики Казахстан (2006-2012); первый заместитель начальника службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента (2012-2013); начальник службы «Арыстан» КНБ РК (01.2013-03.2013); начальник службы охраны Президента Республики Казахстан (2013-2014); начальник службы государственной охраны Республики Казахстан (04.2014-07.2014); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Службы специального назначения «Арыстан» КНБ РК (2014-2019); начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (2019-2020); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Службы специального назначения «А» (2020-2022).

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2006); медалями.





назад (1976) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Талдыкоргане. Окончил колледж Bellerbys, Брайтон (Великобритания), бизнес и экономика (1995); Anglia Ruskin University, European Business and Economics, Кембридж (Великобритания), бизнес и экономика (1998); Российскую академию народного хозяйства и государственного управления (2018).

Трудовая деятельность: специалист коммерческого департамента ОАО «KEGOC» (1998-1999); главный менеджер коммерческого департамента ЗАО «Кедентранссервис» (1999-2001); региональный представитель компании Europe Aviation (2009-2011); учредитель ТОО «Red Dragon Almaty» (с 2013 года).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденами «Гордость экономики», «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл», «Арнайы жасақтағы қызметі үшін»; нагрудным знаком «ҰҚҚ - КНБ - Қазақстан» III степени.