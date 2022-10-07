7 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день действий за достойный труд

Отмечается ежегодно с 2008 года по инициативе Международной конфедерации профсоюзов и при активной поддержке Международной организации труда.

Главная его задача - на один день мобилизовать все профсоюзы в мире, чтобы они выступили в защиту достойного труда. Каждый год 7 октября по всему миру проходит масса мероприятий в поддержку права на достойный труд, в которых участвуют миллионы людей.

Международный день невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва является одним из самых болезненных состояний, которое может испытывать человек. Международный день невралгии тройничного нерва является одним из способов донесения информации о болезни. Кампания по распространению сведений о невралгии тройничного нерва началась в 2013 благодаря организации TNnME (Невралгия тройничного нерва и Я).

СОБЫТИЯ

В 1946 году в Казахском театре оперы и балета имени Абая состоялась премьера лирико-драматической оперы М. Тулебаева «Биржан и Сара» в 4 актах. Исполнители главных партий - А. Умбетбаев (Биржан) и К. Байсеитова (Сара). Режиссер - К. Жандарбеков, дирижер - Г. Столяров, художник - Е. Ненашев. В основе произведения - сюжеты из жизни поэта, певца-композитора XIX века Биржан сала.

В 1993 году вышло Постановление Президиума Верховного Совета РК о транскрибировании на русском языке наименований: Кокчетавская область как Кокшетауская и город Кокчетав как Кокшетау.

Кокшетау сегодня является административным центром Акмолинской области в Республике Казахстан, расположен на севере Кокшетауской возвышенности, на берегу озера Копа.

В 1993 году в Алматы был открыт музей Ильяса Есенберлина - писателя, написавшего выдающиеся произведения о национальной истории в советский период. Его произведения «Золотая орда», «Кочевники», которые охватывают семь веков нашей истории, передают полную картину степной цивилизации и казахской государственности. Книги писателя переведены на многие языки и изданы миллионными тиражами, точнее более 8 млн. экземпляров.

В 1997 году было создано республиканское государственное казенное предприятие «Казтелерадио» как специальный субъект теле-, радиовещания и радиосвязи, основной задачей которого было определено «распространение телерадиопрограмм и других телерадиотрансляций». Уполномоченным органом государственного управления предприятия было назначено Национальное агентство по делам печати и массовой информации Республики Казахстан.

В 1998 году были внесены изменения в Конституцию Республики Казахстан, которые, в частности, коснулись и Президента РК. Установлен новый срок полномочий Президента – 7 лет. Изменены возрастные ограничения: нижний предел - не моложе сорока лет, верхний - не ограничен.

В 1999 году было утверждено Положение о Национальном архивном фонде Республики Казахстан, регулирующее общественные отношения в области формирования, порядка отнесения документов к составу Национального архивного фонда Республики Казахстан, порядка учета и организации хранения документов фонда.

Фонд - совокупность всех архивных фондов и коллекций, документальных памятников, документов, имеющих особое историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, признанных в установленном Законом порядке национальной ценностью.

В 1999 году одной из улиц Берлина присвоено имя казахского поэта Абая, который обрел популярность в Германии благодаря роману Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Перевод был издан в 50-х годах ХХ века.

В 2005 году открылся музей-кабинет выдающегося русского ученого-тюрколога, этнографа Льва Гумилева. Кабинет организован в университете, носящем имя ученого. Здесь собраны все сочинения Л. Гумилева, в том числе рукопись «Происхождение казахского этноса» и оригинал докторской диссертации «Этногенез и биосфера Земли».

В церемонии открытия музея-кабинета приняла участие племянница ныне покойной супруги ученого Н.В. Гумилевой - М.И. Новгородова, возглавляющая Минералогический музей имени С.Е. Ферсмана Российской Академии наук. В подарок казахстанскому музею она преподнесла пишущую машинку марки «Continental», на которой великий ученый печатал свои труды.

В 2009 году в Астане состоялось открытие посольства Швейцарской Конфедерации в Казахстане. Открытие посольства Швейцарии в Астане свидетельствует о том, что «сотрудничество со Швейцарской Конфедерацией из года в год набирает все большие обороты». Казахстан является вторым после России торговым партнером Швейцарии среди стран СНГ.

В 2011 году в Монако состоялась торжественная церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан в княжестве Монако. Вновь назначенный почетный консул Казахстана Владимир Семенихин заверил, что оправдает оказанное ему высокое доверие, будет способствовать развитию и укреплению связей между Казахстаном и Монако.

В 2013 году в рамках состоявшегося в Кишиневе XVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (СНГ) за вклад в развитие интеграции государств-участников СНГ информационное агентство «Казинформ» награждено юбилейной медалью «20 лет СНГ».

В 2014 году в рамках международного форума «Global e-Government Forum 2014» состоялось награждение стран, которые достигли больших результатов в развитии электронного правительства - по версии ООН.

Казахстан стал победителем в номинации «Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю».

В 2015 году в Алматы на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби была создана первая языковая школа международной стипендии «Болашак».

Основным партнером языковой подготовки выступает ведущая международная организация в области образования - Британский Совет. Работа школы предлагает новый формат обучения английскому языку «6+6», где первые 6 месяцев стипендиаты «Болашак» проходят обучение языку в Казахстане, остальные 6 - за рубежом. Данный курс рассчитан на подготовку квотных категорий стипендиатов, поступающих на академические программы.

В 2019 году в Северо-Казахстанской области была создана специальная экономическая зона «Qyzyljar». Это единственная специальная экономическая зона в приграничных регионах Казахстана и России, включающая производство и переработку пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения.

В 2021 году в Кыргызской Республике состоялось открытие Дней культуры Республики Казахстан. Первым мероприятием в программе стали Дни казахстанского кино, которые прошли в Бишкеке в зале кионотеатра «Манас».

В 2021 году в Казахстане появилось первое инклюзивное интернет-радио «DeFacto FM».

Концепция радио заключается в том, что в основном здесь работают люди с инвалидностью, ведь кто как не они знают проблемы таких же граждан, а значит разбираться в ситуациях будут дотошно, принимая во внимание все нюансы и тонкости.

В 2021 году в Кыргызстане состоялось открытие культурно-делового центра «Abai Uii», основным принципом работы которого является объединение казахских национальных культурных центров за рубежом в единую сеть, популяризация культурного наследия нации, укрепление деловых и гуманитарных связей с зарубежными казахами, продвижение казахстанского бизнеса за рубежом, подготовка к репатриации соотечественников, изъявляющих желание переехать на историческую Родину.

В 2021 году «Казпочта» ввела в обращение новую почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Казахского радио. Почтовая марка размером 26х18 мм из серии «Памятные и юбилейные даты» выпущена тиражом в 2 млн экземпляров. Номинал марки - 100 тенге.

Почтовая марка - это государственный знак, подтверждающий оплату услуг оператора почты по пересылке письменной корреспонденции.