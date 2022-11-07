7 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1876-1934) родился- представитель наиболее передовой части казахской интеллигенции, член правительства Алашорды, первый казах-магистр юстиции.

Родился в урочище Милыбулак в бывшем Бериккаринском районе Каркаралинского округа, в семье зажиточного крестьянина. Окончив гимназию в Омске, поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Ему первому из казахов было присвоено звание магистра права. Жакып Акпаев участвовал в демонстрациях, проходивших на улицах Омска 19-20 октября 1905 года в связи с объявлением царского манифеста от 11 октября. Впоследствии ему были предъявлены обвинения, и он был уволен из органов юстиции за политические взгляды. Приехав в Каркаралинск, стал одним из организаторов демонстрации 15 ноября 1905 года. Против Акпаева было возбуждено уголовное дело. Его подвергли гласному надзору в избранном им самим месте жительства на 2 года. Он избрал местом жительства село Капал Семиреченской области. В 1910 году Министерство внутренних дел вынесло постановление о запрещении жить Акпаеву в пределах Семипалатинской и Тургайской областей. Он поселился в Караганде, где вел агитационно-массовую работу среди шахтеров. Был арестован и отправлен в Семипалатинск. Февральскую революцию Жакып Акпаев встретил в Каркаралинске.

С октября 1917 года возглавил Каркаралинский земельный уездный комитет, работал в семипалатинских судебных органах. Затем он - адвокат в Южном Казахстане.

В 1929 году необоснованно репрессирован. Отбывал ссылку в Воронеже. В 1934 году вернулся в Алма-Ату и в том же году скончался в возрасте 60 лет.

назад (1951) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет, журналист (1975).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1968); корреспондент, заведующий отделом газеты «Социалістік Қазақстан» (1975-1987); инструктор, заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1987-1990); советник президентского совета КазССР (1990-1991); старший референт, заместитель, первый заместитель заведующего отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1994); первый заместитель заведующего отделом внутренней политики управления делами, аппарата Кабинета министров РК (1994-1995); первый заместитель министра культуры РК (1995-1997); первый вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1997-2000); президент ОАО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2000-2003); министр информации РК (2003-2004); президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (2004-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Парасат» I ст. (2005), «Барыс» І ст. (2019); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Күлтегін» (2016), золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), медалью Российской Академии искусства слова «Ревнителю просвещения» (2006), медалью «За труд и доблесть» (Украина) (2010); почетным нагрудным знаком Совета Парламентской ассамблеи СНГ «За заслуги в развитии печати и информации» (2015). Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

назад (1951) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности имени Ф.Э. Дзержинского (1981).

Трудовая деятельность: служба в органах государственной безопасности, начальник отделения, заместитель начальника отдела, заместитель начальника, начальник управления, заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК (1973-2000); начальник департамента военной контрразведки Комитета национальной безопасности РК (2000-2006); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области (2006-2009); заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награжден орденами «Даңқ» II ст. (2007), «Парасат» (2016); 16 медалями.

назад (1958) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Талды-Корганский юридический техникум (1983); Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1993).

Трудовая деятельность: рабочий Кастекского госплемзавода, слесарь Кастекского ГПЗ, ученик печатника издательства ЦК КПК (1977); судебный исполнитель, старший судебный исполнитель Каскеленского райсуда (1983-1992); начальник канцелярии Казахской транспортной прокуратуры (1992-1993); специалист, ведущий специалист управления делами, прокурор транспортного отдела Генпрокуратуры Республики Казахстан (1993-1994); старший помощник прокурора Каскеленского района (1994-1995); прокурор, старший прокурор Генпрокуратуры Республики Казахстан (1995-1997); судья Жамбылского райсуда (1997-1999); судья Алматинского областного суда (1997-2000); начальник управления юстиции Алматинской области (2000-2001); председатель Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2005); заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2006-2007); председатель Алматинского областного суда (2007-2012); председатель Алматинского городского суда (2012-2013); председатель Алматинского областного суда (2013-2019); председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Парасат»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін», «Мінсіз қызметі үшін» 3 ст.; нагрудным знаком «Сот жүйесінің құрметті қызметкері»; почетным знаком «Үш би».

назад (1959) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Жизакской области (Узбекская ССР). Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист.

Трудовая деятельность: агроном-экономист Шымкентской областной нормативно-исследовательской станции (1982); заместитель главного бухгалтера совхоза «Кызылкум» Фаришского района Джизакской области; рабочий по топографо-геодезическим работам геодезическо-изыскательного предприятия в городе Алматы; ревизор производственного объединения «Казбытрадиотехника»; старший ревизор производственного объединения «Гарант»; директор филиала №2 «Банк ЦентрКредит»; председатель правления АО «Шардаринская ГЭС» (1998-2012); депутат Южно-Казахстанского областного маслихата V созыва, секретарь Южно-Казахстанского областного маслихата (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Шапағат», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 15 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл».

назад (1969) родился- начальник департамента полиции Алматы.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби; юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: занимал должности оперативного состава УВД Жамбылской, Алматинской областей, ГУВД Алматы (1993-2001); работал на руководящих должностях оперативных подразделений ДВД Алматинской области (2001-2010); начальник управления криминальной полиции ДВД Алматинской области (2010-2012); занимал должности начальников городских органов ДВД Алматы и Акмолинской области (2012-2013); начальник управления криминальной полиции ДВД на транспорте (2013-2014); заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Республики Казахстан (2014-2016); первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области (2016-2017); начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (2018-2019); начальник департамента полиции Кызылординской области (04.2019-07.2019). заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2019-2022); начальник департамента полиции Алматинской области (01.2022-07.2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; ведомственными наградами.

назад (1972) родилась- председатель правления АО «Отбасы банк».

Родилась в Акмолинской области. Окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт (1994); Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилева (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель Евразийского государственного университета имени Л.Н. Гумилева (1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, руководитель депутатской группы «Акикат» (1999-2004); руководитель структурных подразделений АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2004-2009); главный менеджер дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (01.2009-08.2009); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2009-2011); председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011-2016); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2016-2017); председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2017-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

Награждена орденами «Парасат» (2001), «Знак Почета»; медалями, в том числе медалью «Найрамдал» (МНР); почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

47 лет назад (1975) родился ТУМЫШ Канат Кобыландыулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.

Родился в Актобе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные экономические отношения (1997, 1999).

Трудовая деятельность: работал в главном управлении государственного протокола центрального аппарате МИД РК (1997-1998); занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999); вице-консул РК в Стамбуле, помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003); консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005); первый секретарь управления международной безопасности департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007); руководящие должности департамента общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский совет и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010); заместитель исполнительного директора (генерального секретаря) СВМДА (2010); заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-2014); советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2014-2015); советник-посланник постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2015-2016); заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (2016-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден медалями «20 лет Ассамблеи народа Казахстана», «Халықаралық әскери достастықты дамытқаны үшін», «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл», «10 лет Шанхайской организации сотрудничества», «20 лет инициативе о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», медалью Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) «150 лет со дня рождения Токтогула», юбилейной медалью Международной организации уголовной полиции (Интерпол) «За заслуги в создании более безопасного мира», медалью Китайской Народной Республики «За вклад в обеспечение безопасности Игр XXIX Олимпиады и XIII Паралимпийских игр 2008 года в Пекине»; нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші»; Почетной грамотой Республики Казахстан.

44 года назад (1978) родился МИРЗАГАЛИЕВ Магзум Маратович - председатель правления, член Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

Родился в Алматы. Окончил университет «Туран», экономист-международник (1999); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, экономист-международник (2003); Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова, разработка нефтегазовых месторождений.

Трудовая деятельность: инженер по буровым растворам «MIDrillingFluidsInternational» (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004); менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала «MIDrillingFluidsInternational» (2004-2007); генеральный директор ТОО «ТенизСервис» АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010); управляющий директор АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012); заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2013-2014); вице-министр энергетики Республики Казахстан (2014-2019); министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2021); министр энергетики Республики Казахстан (2021-2022); советник Президента Республики Казахстан (01.2022-04.2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.