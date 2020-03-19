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7 новых случаев коронавируса в Нур-Султане: заболевшие оказались из числа близких контактов

19 Марта 2020 13:41
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7 новых случаев коронавируса в Нур-Султане: заболевшие оказались из числа близких контактов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых заболевших коронавирусом пациентах в Нур-Султане рассказали в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Зарегистрированы еще 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. Это граждане Республики Казахстан от 25 до 52 лет. Все они из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре. Состояние здоровья у всех удовлетворительное», - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

По последним данным в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин .



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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