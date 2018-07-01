7 начальников поездов понижены в должности до проводников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Пассажирские перевозки» рассказали, как наказывают персонал за безбилетный проезд пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выявили 335 фактов безбилетного провоза пассажиров. С 10 апреля мы ужесточили контроль. Расторгли 29 трудовых договоров, в том числе с 2 начальниками поездов и 27 проводниками. Строгий выговор получили 44 сотрудника, выговоры - 40 сотрудников. Кадровые изменения: сменили директоров филиалов «Экспресс», «Западный», «Северный». 7 начальников поездов понижены в должности до проводников. А два проводника переведены в экипировщики», - сообщил генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Данияр Нурмагамбетов на пресс-конференции в Астане.

Также наказание понесли и те сотрудники вокзалов, которые были причастны к перепродажам билетов.

«Провели рейды на вокзалах Алматы-1, Алматы-2 и Шымкент. По итогам задержали 15 лиц, которые занимались перепродажей проездных документов. Они привлечены к административной ответственности и штрафам. В самой компании ревизионным отделом проводятся проверки поездов. В этом году за 6 месяцев провели почти 5 тысяч проверок. Охватили 24% поездов», - отметил Д. Нурмагамбетов.