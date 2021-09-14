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7 млрд тенге составила экономия республиканского бюджета

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
14 Сентября 2021, 10:55
7 млрд тенге составила экономия республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О расходах республиканского и государственного бюджетов рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы государственного бюджета исполнены на 99,2%, республиканского – на 99,7%, местных бюджетов – на 98,8%», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения на всех уровнях бюджетов выше.

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 9,9 трлн тенге. Неисполнение составило 31 млрд тенге, из них 7 млрд тенге – экономия. Не освоено – 24 млрд тенге», - заключил министр.

Ранее, глава Минфина рассказа л о поступлениях в бюджет в 2021 году. «Показатели исполнения государственных финансов по итогам 8-ми месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 7 трлн 139 млрд тенге, или план исполнен на 105,3%», - сообщил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства. По его словам, в республиканский бюджет доходов поступило на сумму 4,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,7%.

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