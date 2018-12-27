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11:20 199
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7 млрд тенге планируют направить на оснащение колледжей в ВКО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане успешно реализуется проект «Білікті маман». Он направлен на расширение доступности высшего образования и повышение конкурентоспособности вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.
Проект «Білікті маман» и «перезагрузка» системы ТиПО направлены на снижение оттока выпускников в зарубежные вузы. Если в прошлом году выдано 200 грантов на обучение в 5 вузах ВКО, то в текущем году из областного бюджета выделены средства на 446 бюджетных мест. Совокупно на весь период обучения ребят, получивших гранты, будет направлена беспрецедентная для региона сумма - 5 млрд тенге.
С учетом увеличения количества республиканских грантов 50% выпускников школ области получили возможность обучаться за счет государственных грантов.
В ближайшее время региональную систему технического и профессионального образования сделают максимально приближенной к нуждам экономики.
В настоящее время в 86 колледжах области ведут обучение по 115 специальностям и 231 квалификации.
Как отмечают специалисты, сегодня порядка 40% выпускников осознанно выбирают обучение в колледжах, а инвестиции из местного бюджета на подготовку кадров ежегодно увеличиваются на 10%.
Поэтому на период 2019-2021 годов разработана Программа развития технического и профессионального образования.
Для того чтобы «перезагрузить» ТиПО и сделать образование более эффективным и отвечающим потребностям экономики и новым стандартам промышленного производства, предстоит провести профилизацию и оптимизацию системы, а также продолжить внедрение менеджмента и стандартов WorldSkills. Так, на базе компаний KAZ Minerals и ТОО «Казцинк» будут созданы масштабные центры компетенций для выпуска кадров для горно-металлургической отрасли.
На оснащение колледжей современными технологиями обучения и оборудованием планируют направить 7 млрд тенге.
В рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента для улучшения условий проживания студенческой молодежи будут открыты 11 общежитий на 4,6 тыс мест. Уже работают общежития при электротехническом колледже и при медицинском колледже имени Калматаева города Семея.
Все эти меры уже сегодня дают положительные результаты. За 2 года в 3 раза снизился отток выпускников школ в зарубежные вузы. Если в 2016 году уехало обучаться 1800 выпускников, то в текущем - 636.
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